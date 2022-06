Monster Hunter Rise Sunbreak in azione: scenari, armi e creature nel nuovo video gameplay

Di ritorno dall'universo horror di Resident Evil 4 Remake con il reveal dello State of Play, e dalla metropoli che farà da sfondo ai combattimenti di Street Fighter 6, Capcom ci rituffa nelle atmosfere di Monster Hunter Rise Sunbreak con delle scene di gameplay inedite dell'espansione in arrivo su PC e Nintendo Switch.

L'ultima sequenza confezionata dalla redazione di Game Informer ci offre l'opportunità di ammirare le armi, le ambientazioni e le creature inedite che andranno a caratterizzare l'esperienza ludica e contenutistica di questo atteso DLC.

Come spiegatoci in questi mesi da Capcom, la riapertura della stagione della caccia prevista per il lancio di Sunbreak darà modo a tutti gli appassionati di cimentarsi in una serie tutta nuova di sfide e attività contro creature come Seregios, Aurora Somnacanth e il possente drago anziano Malzeno.

Per avere la meglio contro la fauna di Sunbreak, i patiti di hunting game dovranno fare appello a tutta la propria esperienza nella speranza, così facendo, di rendere meno ripida la curva di apprendimento per le nuove meccaniche Swap Evade, gli attacchi Fildiseta e le attività legate alle Missioni Seguaci.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo al nuovo video gameplay e vi ricordiamo che la commercializzazione di Monster Hunter Rise Sunbreak è prevista per l'ormai non troppo lontano 30 giugno su PC e in esclusiva console su Nintendo Switch.