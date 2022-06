Monster Hunter Rise Sunbreak: Capcom ha piani già pronti per il post-lancio

L'attesa dei fan nei confronti di Sunbreak, la corposa espansione di Monster Hunter Rise in arrivo su PC e Nintendo Switch il 30 giugno 2022, cresce sempre di più e Capcom ne approfitta per rivelare diversi dettagli sul nuovo progetto collegato ad uno dei più franchise più popolari al mondo.

Oltre ad aver spiegato perché un popolare mostro non sarà in Monster Hunter Rise Sunbreak, il producer Ryozo Tsujimoto rivela quali sono i piani della compagnia nipponica in merito al futuro del grosso DLC. Sunbreak riceverà un supporto costante post-lancio e quanto sarà lungo? Pur senza dare una risposta esplicita al quesito, Tsujimoto lascia intendere che Capcom si sta già muovendo in questa direzione e che arriveranno ulteriori sorprese per Sunbreak anche dopo il 30 giugno.

"Varia da persona a persona l'effettivo significato del termine 'lungo', tuttavia posso dire che stiamo pianificando la pubblicazione di diversi update", conferma il producer. Ovviamente è ancora troppo presto per scoprire la natura di questi aggiornamenti, ma non è da escludere l'arrivo di nuove sfide e magari anche mostri aggiuntivi.

Parlando a proposito delle creature presenti in Sunbreak, Tsujimoto al momento non può rivelare il numero esatto di mostri inclusi nell'espansione, ma assicura che maggiori dettagli in tal senso verranno forniti prossimamente ed invita i fan ad attendere i Title Update relativi al DLC. Aspettando quindi ulteriori novità, la nostra anteprima di Monster Hunter Rise Sunbreak vi offrirà tutto ciò che bisogna sapere sull'attesa produzione Capcom.