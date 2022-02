Monster Hunter Rise Sunbreak: Capcom svela un'importante novità di gameplay

L'approdo su Switch della massiccia espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise sarà accompagnato dall'aggiunta di un'importante novità di gameplay: a confermarlo è la stessa Capcom servendosi dei canali social della sua divisione giapponese.

Chi si cimenterà nelle sfide di caccia inedite del prossimo DLC di Monster Hunter Rise potrà infatti accedere a un rosa più ampia di attacchi Silkbind. Nel messaggio condiviso da Capcom viene citata la generica "aggiunta di attacchi Silkbind" al già ricco ventaglio di azioni da far compiere al proprio alter-ego.

L'introduzione di ulteriori attacchi Silkbind dovrebbe perciò interessare tutte le tipologie di armi di Monster Hunter Rise, garantendo così delle opzioni aggiuntive per esplorare lo scenario, interagire con gli oggetti a schermo e, naturalmente, approcciarsi alle battaglie con le possenti creature che popolano la dimensione action ruolistica del capolavoro di Capcom.

La nuova finestra comunicativa aperta dagli autori nipponici lascia così presagire l'arrivo di ulteriori dettagli su Sunbreak, si spera conditi da scene di gameplay inedite e, perché no, da un diario di sviluppo che ci aiuti a tracciare i contorni ludici e contenutistici di questo DLC. Nel frattempo, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise Sunbreak è previsto in uscita nell'estate del 2022 su Nintendo Switch. L'espansione di MH Rise sarà foriera di novità, come l'aggiunta di una nuova regione da esplorare, con tanti mostri da cacciare, luoghi inediti da visitare e un Quest Rank riformulato.