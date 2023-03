Monster Hunter Rise Sunbreak combatte su PlayStation e Xbox: c'è la data ufficiale

In coincidenza del Capcom Spotlight che ha annunciato a sorpresa il futuro arrivo di Exoprimal su Xbox Game Pass, il publisher e sviluppatore giapponese ha svelato la data di lancio delle versioni PlayStation e Xbox di Monster Hunter Rise Sunbreak.

L'enorme espansione di MH Rise offre agli appassionati dell'hunting game di Capcom l'opportunità di partecipare a battute di caccia ancora più epiche nella cornice di una trama completamente nuova. Come sperimentato dai fan della serie su PC e Nintendo Switch, Sunbreak porta in dote una ricchissima serie di contenuti inediti tra ambientazioni, creature, equipaggiamenti, personalizzazioni e funzionalità, oltre a un nuovo Quest Rank.

Come trapelato dai leak dell'evento Spotlight di Capcom, la commercializzazione di Monster Hunter Rise Sunbreak è prevista per il 28 aprile su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sin dal day one, l'espansione darà accesso a tutti gli aggiornamenti precedentemente lanciati su Steam e Switch fino alla Versione 13. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti e sulla bontà dell'esperienza confezionata da Capcom con questo poderoso DLC, vi invitiamo a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak.