Monster Hunter Rise Sunbreak: come accedere ai contenuti del DLC e ottenere un set gratis

Avete appena acquistato Sunbreak ma non avete la più pallida idea di come dare il via alla nuova avventura di Monster Hunter Rise? Nessun problema, poiché in questa guida vi spiegheremo non solo come iniziare l'espansione, ma anche come ottenere un'armatura gratis che vi semplificherà le prime missioni di caccia.

Come iniziare Sunbreak

I giocatori che hanno completato l'acquisto di Monster Hunter Rise Sunbreak, devono avviare il gioco e caricare il salvataggio per fare ritorno a Kamura. A questo punto, recatevi sul ponte rosso all'ingresso della città e interagite con "Rondine la mercante", che vi parlerà del problema che sta affliggendo il suo popolo. Dopo aver chiacchierato con la ragazza, raggiungete Fugen l'Anziano per fare in modo che venga sbloccata una nuova missione, che potete immediatamente accettare presso Minoto la Receptionist. Va precisato che Rondine non sarà li ad attendervi a meno che non abbiate già completato la missione Alto Grado (High Rank) chiamata "Dea del tuono - Uccidi la Narwa del tuono". Questo significa che Sunbreak può essere giocato solo ed esclusivamente da coloro i quali hanno già portato a termine la campagna di Monster Hunter Rise sconfiggendo la Narwa.

Come ottenere il set Cintura Nera S

Se non avete giocato abbastanza da avere un set di armatura di rarità 7, sappiate che Capcom ha deciso di fare un piccolo regalo a tutti i giocatori che hanno acquistato Monster Hunter Rise Sunbreak. Vi basterà infatti andare a parlare con il corriere di Kamura o Elgado e, selezionando i contenuti aggiuntivi, cliccare sulla voce "Festa lancio Sunbreak: Set di armatura Cintura Nera S".

In questo modo riceverete un intero set di armatura di rarità 7 contenente i seguenti pezzi:

Elmo Cintura Nera S

Cotta Cintura Nera S

Parabraccia Cintura Nera S

Fiancali Cintura Nera S

Schinieri Cintura Nera S

Il corriere permette anche di ottenere lo "Stile armatura Cintura Nera S", così da poter equipaggiare una qualsiasi corazza del gioco mantenendo però l'aspetto del nuovo set.

