Monster Hunter Rise Sunbreak: come ottenere un bonus gratis con bevande e pozioni extra

Il 15 giugno arriva la demo di Monster Hunter Rise Sunbreak per Switch e PC e come da tradizione per la serie Capcom, chiunque giocherà la versione di prova potrà riscattare un pacchetto bonus gratis da usare nel gioco completo.

Il Pacchetto Bonus Gratis per i giocatori della demo di Monster Hunter Rise Sunbreak include 60 mega pozioni, 15 trappole coperte, 30 bevande energetiche, 15 mega sieri demoniaci e 15 mega sieri armatura, il pacchetto può essere riscattato una sola volta, Capcom ricorda che "Per ottenere il bonus per i giocatori della demo sono necessari i dati di salvataggio della demo di Monster Hunter Rise Sunbreak."

La demo di Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile dal 15 giugno su Nintendo eShop e PC via Steam e include tre missioni tutorial e quattro missioni principali (principiante, normale, esperto e avanzato) da affrontare in singolo o co-op fino a quattro giocatori.

MH Rise Sunbreak riceverà numerosi aggiornamenti post lancio, Capcom ha annunciato l'intenzione di pubblicare update su base mensile tra cui nuovi mostri, armi, questo e missioni. Manca poco al lancio di questa corposa espansione, in arrivo il 30 giugno in formato fisico e digitale su Nintendo Switch e solo digitale su PC via Steam.