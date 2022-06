Monster Hunter Rise Sunbreak: come sbloccare e usare l'Abilità Scambio

Oltre ad introdurre nuovi mostri e un nuovo hub, Monster Hunter Rise Sunbreak apporta un'importante modifica al gameplay dell'hunting game targato Capcom. Ci riferiamo alla possibilità di usare l'Abilità Scambio, grazie alla quale si possono usare il doppio delle mosse speciali rispetto al passato.

Come sbloccare l'Abilità Scambio

Per poter accedere a questa particolare meccanica di gioco occorre completare le primissime fasi dell'espansione. Dopo aver parlato con la Rondine a Kamura, completate la missione di caccia all'Hermitaur e raggiungete Elgado, la nuova città che funge da hub centrale. Dopo una breve introduzione, potrete liberamente esplorare la città e avrete la possibilità di interagire con il Maestro dell'Arena Arlow, l'uomo di colore con i rasta bianchi e dall'aspetto elegante che si trova di fronte al mercante. Parlate con l'uomo e, alla fine di una sequenza filmata, vi verrà chiesto di partire per una missione: accettate per dare il via al tutorial sull'Abilità Scambio e sbloccare la funzionalità.

Come equipaggiare ed usare l'Abilità Scambio

Una volta completato l'addestramento, potete avvicinarvi ad un qualsiasi forziere per la gestione dell'equipaggiamento per interagirci e selezionare l'opzione "Gestione abilità di scambio". Vi si aprirà così di fronte un menu nel quale personalizzare il "Rotolo di inversione delle abilità scambio rosso" e il "Rotolo di inversione delle abilità scambio blu". Ciascuno dei due set consiste in cinque abilità che funzionano in maniera identica a quelle che si potevano utilizzare anche in Monster Hunter Rise, con l'unica differenza che in Sunbreak si può passare da un set all'altro con la semplice pressione di ZL + X + A (per chi gioca su PC con un controller Xbox, LT + B + Y). Il colore del rotolo non ha alcuna importanza e l'unica differenza tra i set consiste nel fatto che quello rosso è il rotolo di partenza. Per il resto qualsiasi abilità può essere assegnata sia al rotolo rosso che a quello blu. Sappiate inoltre che l'attivazione dell'Abilità Scambio può essere seguita dalla pressione del tasto della schivata per eseguire un'agile piroetta che consente di riposizionarsi velocemente nei momenti di difficoltà.

