Monster Hunter Rise Sunbreak conquista la vetta della Top 10 di Steam

E' stato Monster Hunter Rise Sunbreak il videogioco più venduto su Steam la scorsa settimana, anche se il gioco Capcom non è il prodotto più venduto in assoluto dal momento che questo primato spetta a Steam Deck, saldamente al comando della Top 10.

Monster Hunter Rise Sunbreak è presente con ben due versioni al secondo e terzo posto, a ridosso del podio troviamo invece Raft e DNF Duel rispettivamente al quarto e quinti posto.

Top 10 Steam 4 luglio 2022

Steam Deck Monster Hunter Rise Sunbreak Monster Hunter Rise Sunbreak Raft DNF Duel F1 22 Monster Hunter Rise Tiny Tina's Wonderlands Rust F1 22

Sesta posizione per F1 22, il gioco di corse targato EA Sports e Codemasters debutta in Top 10 nella settimana di lancio ma non riesce ad agguantare il podio. Monster Hunter Rise risale fino alla settimana posizione spinto dalle ottime vendite di Sunbreak, chiudono la Top 10 Tiny Tina's Wonderlands, Rust e F1 22.

Le poche uscite del periodo estivo impediscono alla classifica di rivoluzionarsi totalmente ma in ogni caso il debutto di Sunbreak ha contribuito a smuovere le acque insieme a F1 22. Da segnalare come Steam Deck mantenga saldamente il primo gradino del podio a testimonianza del discreto interesse generato dall'hardware di Valve, finalmente disponibile con un restock più sostanzioso.