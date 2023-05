Monster Hunter Rise Sunbreak: data e ora della diretta dedicata all'ultimo update

Il supporto post-lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak sta per volgere al termine e, a tal proposito, Capcom ha appena annunciato quando potremo scoprire tutti i dettagli sull'aggiornamento finale dell'hunting game.

L'azienda di Osaka ha appena annunciato con un breve trailer di mezzo minuto che la diretta streaming dedicata al 'Final Digital Event' di Monster Hunter Rise Sunbreak verrà trasmessa il prossimo mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 16:00 del fuso orario italiano. Oltre a svelare quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento, la diretta sarà incentrata anche sugli sviluppatori, che parleranno del gioco nel corso di un'intervista. Purtroppo non sappiamo quali saranno i contenuti dell'aggiornamento gratuito che chiuderà il lungo ciclo di update per il titolo Capcom, quindi dovremo attendere l'inizio della diretta per scoprire come si evolverà il gioco.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato all'annuncio della diretta, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Monster Hunter Rise in versione PlayStation 5. Per chi non lo sapesse, sia il gioco che l'espansione sono infatti approdati anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.