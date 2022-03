Monster Hunter Rise Sunbreak: trailer, data di lancio e dettagli sulla Deluxe Edition

In occasione del nuovo appuntamento con Nintendo Direct abbiamo finalmente scoperto la data di lancio ufficiale di Monster Hunter Rise: Sunbreak, la massiccia espansione che andrà ad arricchire ulteriormente il già ben nutrito pacchetto contenutistico dell'hunting game disponibile su Switch e PC.

"The Three Lords Trailer" è il nuovo filmato con cui ci vengono presentate le tre nuove temibili minacce che i cacciatori di Monster Hunter Rise Sunbreak dovranno affrontare: Garangolm, Lunagaron e Malzeno. Al termine del trailer, in cui possiamo anche dare uno sguardo all’hub dell'avamposto di Elgado e alle nuove abilità, ci viene confermato che l'espansione sarà disponibile su PC e Nintendo Switch a partire dal 30 giugno 2022, e ci viene ricordato come sia necessario possedere il gioco base per accedere ai contenuti aggiuntivi.

Sunbreak arriverà anche in Deluxe Edition, all'interno della quale sono contenuti svariati bonus come i set "Dragonsbane", "C Hound" ed "F Devout", insieme a gesture, capigliature e altri elementi cosmetici. Tra i bonus pre-order troviamo i Costumi "Cane Fedele" e "Gatto Tigrato", rispettivamente assegnabili ai nostri fidi Palamute e Palico. Al lancio, i giocatori su Nintendo Switch potranno anche acquistare tre nuovi amiibo ispirati a Malzeno che sbloccano speciali Stile Armatura per il loro cacciatore e per i partner Canyne e Felyne. I pre-order di Sunbreak saranno aperti nel corso della giornata di oggi, martedì 15 marzo.

Capcom ha inoltre presentato il bundle Monster Hunter Rise + Monster Hunter Rise Sunbreak, che chiaramente includerà sia il gioco base che l'espansione attesa a fine giugno. Vi segnaliamo infine che l'hunting game è attualmente scontato del 34% sul prezzo di listino, e che gli abbonati a Nintendo Switch Online potranno provare il gioco gratuitamente sino al 17 marzo.