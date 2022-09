Monster Hunter Rise Sunbreak: data d'uscita e contenuti del Free Title Update 2

Oltre all'annuncio della versione PS4 di Resident Evil 4 Remake, il Capcom Showcase del TGS 2022 ha fatto da sfondo anche al video di presentazione del Free Title Update 2 di Monster Hunter Rise Sunbreak.

Nell'importante cornice mediatica dell'evento approntato da Capcom al Tokyo Game Show 2022, il publisher e sviluppatore nipponico ha delineato il quadro dei contenuti gratuiti da fruire cimentandoci nelle sfide offerte dal prossimo Major Update di MH Rise Sunbreak.

Il Free Title Update 2 promette di essere davvero ricco di sorprese, a giudicare da quanto mostratoci da Capcom con delle scene di gameplay esplicative e le immancabili infografiche sui contenuti in arrivo, a cominciare dalle sfide di caccia da compiere fronteggiando Risen Chameleos, Violet Mizutsune e Flaming Espinas.

Nella Roadmap delineata da Capcom trovano spazio anche il level cap innalzato a 120 per l'Anomaly Investigation, l'aggiunta di nuove creature da cacciare e i Layered Weapons, con modifiche applicabili alle armi per customizzarne l'aspetto ed evolverne le potenzialità. Non mancano nemmeno le nuove sfide settimanali da svolgersi facendo la spola tra le aree di caccia e l'hub centrale.

Il Free Title Update 2 sarà disponibile dal 29 settembre su PC e Nintendo Switch. Il successivo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise Sunbreak arriverà nella seconda metà di novembre: Capcom prevede anche di lanciare ulteriori aggiornamenti gratuiti e contenuti a pagamento nel 2023. In attesa di saperne di più al riguardo, vi lasciamo al nostro speciale su Monster Hunter Rise Sunbreak e le meraviglie della cooperativa.