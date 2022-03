Monster Hunter Rise Sunbreak Digital Event a marzo: data e ora per l'Italia

Capcom ha annunciato uno speciale evento denominato Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event - March 2022, in programma il 15 marzo alle 15:00 ora italiana e dedicato ovviamente alla nuova espansione di Monster Hunter Rise.

Lo showcase durerà circa 20 minuti e permetterà al pubblico di scoprire tutte le novità sulla storia, i mostri, le ambientazioni ed i personaggi dell'espansine Sunbreak in arrivo questa estate su Nintendo Switch e PC. La versione giapponese dell'evento sarà narrata da Junichi Suwabe.

Monster Hunter Rise ha riscosso un buon successo inizialmente su Nintendo Switch e in seguito su PC, dove il gioco è arrivato a inizio anno. Sunbreak è la prima grande espansione per il gioco prevista per questa estate e come annunciato porterà in dote un nuovo arco narrativo, mostri, armi, missioni e tanti altri contenuti per espandere l'esperienza di MH Rise.

Insieme a Sunbreak arriveranno anche tre nuovi Amiibo di Monster Hunter Rise: Malzeno, fiore all'occhiello della nuova espansione, Palamute con l'armatura Canyne Malzeno X e Palico equipaggiato con l'armatura Felyne Malzeno X. Non ci resta che attendere la prossima settimana per saperne di più, Capcom aveva promesso novità con l'arrivo della primavera ed ha rispettato le tempistiche indicate, tra pochi giorni avremo maggiori dettagli su Monster Hunter Rise Sunbreak.