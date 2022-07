Monster Hunter Rise Sunbreak: un DLC enorme ma con qualche difetto, ecco tutti i dettagli

Come si può intuire dai record di utenti connessi sulla versione PC di Monster Hunter Rise, l'espansione intitolata Sunbreak è finalmente disponibile e permette a tutti coloro i quali l'hanno acquistata di accedere a tante novità sia in termini di contenuti che di meccaniche di gameplay.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak, si tratta di un'ottima espansione che apporta svariate modifiche al sistema di combattimento, all'esplorazione e ad altre piccole funzionalità che rendono l'esperienza di gioco più fluida e piacevole. Ciò non significa però che il primo DLC a pagamento dell'hunting game Capcom sia perfetto, dal momento che una delle sue criticità risiede proprio nel bestiario: le creature introdotte con l'espansione non sono moltissime e buona parte di questi mostri si affrontano solo nelle battute finali della campagna aggiuntiva. Ciononostante, tale problematica potrebbe essere arginata o addirittura risolta grazie al supporto post-lancio degli sviluppatori, che nel tempo introdurranno senza costi aggiuntivi nuovi mostri e altri contenuti.

