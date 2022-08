Monster Hunter Rise Sunbreak: nuovo evento annunciato, ecco la data

Capcom ha annunciato un nuovo Digital Event di Monster Hunter Rise Sunbreak, la prima grande espansione del gioco uscita a fine giugno, ma le sorprese non sono finite perché il publisher ha in programma un corposo aggiornamento gratuito.

Quando ne sapremo di più? Il 9 agosto alle 16:00 ora italiana, tra pochi giorni il producer e i lgame director riveleranno i primi dettagli sui nuovi contenuti in arrivo per i possessori di Monster Hunter Rise Sunbreak.

La roadmap di Monster Hunter Rise Sunbreak è ricchissima, il primo Title Update di agosto includerà il Lucent Narcaruga, il Seething Bazelgeuse e la Forlorn Arena, Capcom ha già programmato anche ulteriori aggiornamenti gratis denominati Title Update 2 (in arrivo in autunno) e Title Update 3 (previsto per l'inverno), altri update arriveranno nel corso del 2023.

Monster Hunter Rise Sunbreak ha venduto oltre tre milioni di copie mentre il solo Monster Hunter Rise ha sfondato il tetto delle dieci milioni di unità. I numeri di Monster Hunter World (18 milioni di copie) sono ancora lontani ma certamente Capcom sta lavorando duramente per assicurare un buon successo alla sua serie di punta, insieme a Resident Evil, una saga che nel corso degli anni ha riscosso sempre maggiori consensi non solo in Giappone ma anche in Occidente.