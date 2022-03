Monster Hunter Rise Sunbreak: il nuovo evento Capcom in diretta su Twitch il 15 marzo

Nei giorni scorsi Capcom ha annunciato un nuovo evento chiamato Monster Hunter Rise: Sunbreak Digital Event - March 2022, dedicato ad uno dei titoli di punta del catalogo della software house giapponese, disponibile su Nintendo Switch e PC. Finalmente ci siamo e presto scoprire tutte le novità su Sunbreak.

L’evento è programmato per martedì 15 marzo, alle ore 15.00 italiane e – nei 20 minuti previsti - si concentrerà sul reveal di nuovi mostri, qualche novità sul gameplay e altre informazioni su Sunbreak, la tanto attesa espansione del successo multipiattaforma di Capcom, in uscita durante l’estate 2022.

Ovviamente non potevamo mancare e l'appuntamento da non perdere è naturalmente sul canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 14.45, i ragazzi della redazione sono pronti a seguire l’evento e a scoprire insieme a voi le novità che verranno annunciate durante lo showcase targato Capcom.

Vi ricordiamo di attivare la ricezione delle notifiche del canale Twitch di Everyeye, in modo da non perdervi le trasmissioni in programma, ogni settimana il palinsesto del canale viola include gameplay, appuntamenti talk e approfondimenti, interviste, Q&A e tanti altri programmi che si estendono in un vero e proprio palinsesto articolato sette giorni su sette, dalle prime ore del mattino e fino alla tarda serata.