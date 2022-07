Monster Hunter Rise Sunbreak senza freni: superate le tre milioni di copie vendute

Che Monster Hunter sia uno dei brand Capcom di maggior successo è un fatto risaputo, considerate le imponenti vendite registrate da ogni nuova iterazione. Il discorso non riguarda solo i titoli principali della serie ma anche le loro espansioni, talmente ricche di contenuti da essere quasi dei giochi a parte.

E se a inizio luglio 2022 Monster Hunter Rise Sunbreak aveva già raggiunto 2 milioni di copie vendute (a pochissimi giorni dal lancio, avvenuto lo scorso 30 giugno), l'espansione di Monster Hunter Rise impressiona ulteriormente tagliando un altro importante traguardo nel giro di una settimana scarsa rispetto ai precedenti dati forniti da Capcom. Attraverso il proprio sito ufficiale, la casa di Osaka conferma che Sunbreak ha già raggiunto e superato le 3 milioni di unità, calcolando le vendite sia fisiche che digitali.

Si tratta quindi di un successo già travolgente e destinato a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, quando tra l'altro arriveranno ulteriori contenuti pensati appositamente per il massiccio DLC disponibile su Nintendo Switch e PC. L'entusiasmo verso questi risultati è stato tale da spingere Capcom a creare due bundle gratis per Monster Hunter Rise Sunbreak per celebrare il precedente traguardo commerciale.

Con un altro grande record raggiunto in tempi brevissimi, chissà se ulteriori bundle a sorpresa arriveranno a breve, in attesa di ulteriori, importanti risultati di mercato.