Monster Hunter Rise Sunbreak: guida alle nuove Abilità Scambio e Fildiseta

L'espansione Sunbreak di Monster Hunter Rise si presenta come un contenuto mastodontico e non si limita ad introdurre "solo" qualche nuovo mostro da sconfiggere, anzi. L'arrivo della prima espansione di Monster Hunter Rise segna anche il debutto di mosse che andranno ad ampliare i moveset delle 14 armi. Scopriamole tutte.

Spadone

Abilità scambio: Combo fendente super

Abilità che consiste nell'esecuzione di una combinazione di agili colpi che infliggono un discreto quantitativo di danni e sono perfetti da utilizzare in combo con altre abilità.

Fildiseta: Isteria

Questa tecnica è perfetta contro i mostri più aggressivi, poiché permette al cacciatore di caricare un potente attacco e, nel mentre, rafforzare il braccio e l'arma al punto da riuscire a respingere gli attacchi. Usata con il giusto tempismo, questa mossa dà modo di difendersi e poi punire con un violentissimo fendente il bersaglio.

Spada Lunga

Abilità scambio: Combo rinfodero sacro

Si tratta di una particolare tecnica da eseguire subito dopo un attacco: in questo modo, il cacciatore rinfodera la Spada Lunga e si prepara ad un fendente concatenato in grado di sfruttare lo spirito aumentato e il cui potere offensivo e direttamente proporzionale al livello di tale barra. Subire danni durante il rinfodero non solo annulla la mossa, ma causa anche la perdita di un livello dell'indicatore dello spirito.

Fildiseta: Luna settembrina

All'esecuzione di questa tecnica, il cacciatore crea un grosso cerchio all'interno del quale la barra spirito si esaurisce meno rapidamente e i colpi che vanno a segno possono essere seguiti da ulteriori attacchi.

Spada e Scudo

Abilità scambio: Combo lama gemella

Come suggerisce lo stesso nome della tecnica, si tratta di una serie di attacchi concatenati composto da un fendente circolare e da un affondo di lama. Dal momento che questa mossa è in grado di colpire il mostro numerose volte, questa tecnica dà il meglio se eseguita con armi elementali o in grado di infliggere status alterati.

Fildiseta: Olio spaccone

Se volete far spaventare un mostro e farlo vacillare con maggiori probabilità, non potete che optare per Olio Spaccone. Il cacciatore che mette in atto questa mossa, utilizza un insetto filo dalle proprietà uniche per alterare la lama: in questo modo, gli attacchi inflitti con la spada potrebbe attivare lo status alterato del bersaglio.

Doppie Lame

Abilità scambio: Combo fendente in scivolata

Attraverso l'utilizzo di questa tecnica, il cacciatore può schivare ed attaccare senza soluzione di continuità, così da poter passare attraverso i colpi del nemico e infliggergli un duro colpo, magari seguito da altre mosse speciali.

Fildiseta: Fendente spirale

Questa spettacolare abilità prevede l'ausilio di un insetto filo, piccola creatura che il cacciatore utilizza per agganciarsi alla belva e poi darsi la spinta: al momento del contatto con il nemico, si dà il via ad una danza di morte con le due lame. L'attivazione del Fendente Spirale può avvenire sia a terra che in aria, per colpire con maggiore precisione il dorso delle creature più grosse.

Lancia

Abilità scambio: Spallata di scudo

La Spallata di Scudo è un'ottima tecnica per chi vuole difendersi senza però rinunciare alla possibilità di continuare a colpire il mostro. Mentre tiene alto lo scudo, infatti, il cacciatore che esegue questa mossa può anche attaccare con l'oggetto difensivo e, al momento giusto, sferrare un potente contrattacco.

Fildiseta: Affondo in alto

Altra mossa speciale che fa uso dell'insetto filo, con il quale il cacciatore si dà prima la spinta verso l'alto e poi verso il basso, colpendo con grande violenza qualsiasi cosa sia sotto di lui con la punta della lancia.

Lancia-Fucile

Abilità scambio: Cannone eruttante

L'esecuzione del Cannone eruttante consiste nello sparare un paletto esplosivo che, sfruttando il calore generato dall'esplosione del colpo, potenzia temporaneamente gli attacchi dell'enorme arma.

Fildiseta: Raffica di colpi

Tramite questa mossa, il cacciatore si getta con ferocia verso il nemico per iniziare ad attaccarlo. Eventuali barre vuote fanno sì che proiettili, cannone wyvern o fuoco di wyvern si ricarichino in maniera automatica.

Martello

Abilità scambio: Devastazione rotante (carica)

Si tratta di una tecnica particolarmente potente che, dopo un breve periodo di carica, permette al cacciatore di vorticare con il martello e colpire ripetutamente il mostro. Dal momento che un cambio carica non azzera il livello di carica, il sapiente utilizzo di questa mossa consente di eseguire più tecniche consecutive in tempi brevi.

Fildiseta: Scoppio d'impatto

In maniera simile alla tecnica vista per Spada e scudo, il cacciatore sfrutta un insetto filo speciale per potenziare temporaneamente gli attacchi caricati del Martello. Quando l'abilità è attiva, questi poderosi attacchi generano un'onda d'urto che potrebbe spaventare il bersaglio.

Corno da Caccia

Abilità scambio: Combo swing

Non si tratta di un'abilità utile per infliggere danno, ma di una tecnica che consente al cacciatore di effettuare un rapido spostamento laterale (verso sinistra o verso destra) e riposizionarsi per continuare a dare supporto alla squadra.

Fildiseta: Onda d'urto fildiseta

Avvolgendo l'arma nella seta di un insetto filo speciale, il cacciatore che impugna il corno può attivare attacchi concatenati dopo aver messo a segno un primo colpo. Grazie all'effetto aggiunto dall'insetto, l'impatto dell'arma con il corpo del mostro genera onde d'urto in grado di stordire o affaticare il bersaglio.

Spadascia

Abilità scambio: Ascia (combo 2° colpo mutante)

Questa particolare tecnica prevede una serie di fendenti tra i quali il cacciatore continua a passare da una forma all'altra dell'arma. In alcuni casi, il personaggio indietreggia mentre trasforma la Spadascia per poi colpire con più ferocia il mostro.

Fildiseta: Contrattacco ricaricato elementale

L'utilizzo di questa tecnica della Spadascia permette di comprimere la barra cambio con la prima esecuzione dell'attacco e poi di liberare tutta l'energia accumulata con la seconda pressione del tasto. Se eseguita correttamente, questa mossa può avere un impatto devastante sul mostro grazie al colpo di lama potente che scaturisce dal rinculo del flusso inverso.

Lama Caricata

Abilità scambio: Boccetta concatenata (percussore)

Grazie a questa tecnica si può ridurre sensibilmente la pressione dell'energia elementale generata dai colpi di scudo o di spada (in modalità potenziata): in questo modo l'energia scompare nel corso del tempo. L'effetto dell'abilità si può disattivare con un colpo d'ascia ad alta pressione, il quale dà luogo ad un'esplosione ed estende il limite di tempo del bonus elementale.

Fildiseta: Posa pronta

Utilizzando un insetto filo, il cacciatore tiene unite spada ed ascia per qualche secondo e usa l'arma come scudo. In seguito ad una guardia, si ritorna alla modalità spada e la reazione difensiva agli attacchi spada/ascia concatenati viene depotenziata.

Falcione Insetto

Abilità scambio: Fendente kinsetto

Il cacciatore che esegue questa tecnica in volo consuma una parte della resistenza per eseguire una planata kinsetto ed uno scatto. Se l'attacco finale colpisce il bersaglio, viene eseguita anche una danza con l'asta in grado di assorbire l'estratto dalla zona che è stata presa di mira. Nel caso in cui il fendente insetto dovesse essere attivato durante l'assorbimento dell'estratto rosso, l'estratto non si potrà ottenere ma si riceverà un bonus al danno inflitto dal fendente aereo.

Fildiseta: Attacco kinsetto risvegliato

Questa tecnica consiste nel lancio di un kinsetto che infligge ingenti danni, i quali aumentano con ogni estratto consumato. Dopo aver effettuato il lancio, il cacciatore può avvicinarsi al luogo dell'esplosione con un insetto filo per assorbire gli estratti ed eseguire una danza con l'asta.

Balestra Leggera

Abilità scambio: Potenza di fuoco critica

Valido solo con alcuni tipi di proiettili, la Potenza di fuoco critica è una tecnica particolarmente utile poiché permette di massimizzare il danno anche se la distanza dal bersaglio non è ridotta. In questo modo è possibile restare a debita distanza senza però rinunciare al potenziale offensivo.

Fildiseta: Contrattacco wyvern

Mossa perfetta quando le cose stanno per mettersi male, il Contrattacco wyvern fa sì che il cacciatore spari un colpo così potente da avere un rinculo notevole, il quale va controbilanciato da un insetto filo: sfruttando la creatura è possibile anche indietreggiare e fuggire dal pericolo. Il proiettile è così potente da poter interrompere gli attacchi soffio delle creature, quindi è bene utilizzarlo al momento giusto per sfruttarne le potenzialità.

Balestra pesante

Abilità scambio: Colpo accovacciato

Questa tecnica, eseguibile solo con una ristretta cerchia di proiettili, è incredibilmente efficace per colpire ripetutamente un bersaglio fermo. Una volta posizionato, il cacciatore inizia a sparare colpi in rapida successione ad una cadenza sempre più elevata. L'unico malus consiste nel surriscaldamento dell'arma, che richiederà qualche secondo prima di poter essere utilizzata nuovamente.

Fildiseta: Sole calante

Il principio di questa tecnica è molto simile a quello visto con la Luna settembrina della spada: al momento dell'esecuzione, viene generato un piccolo cerchio che conferisce un bonus ai proiettili che lo attraversano. Basta sparare attraverso questa forma circolare per aumentare il quantitativo di colpi inflitti al nemico con i proiettili perforanti o altri proiettili in grado di infliggere colpi multipli.

Arco

Abilità scambio: Affondo prima saetta

Questa tecnica richiede parecchia precisione, ma può essere letale per qualsiasi nemico. Dopo aver scoccato una prima freccia che consiste in uno speciale paletto, il cacciatore deve provare a colpire nuovamente l'oggetto per scatenare una potente esplosione il cui danno inflitto dipende dal danno iniziale.

Fildiseta: Vincolo del carnefice

Molto simile all'Abilità scambio, il Vincolo del carnefice è una tecnica che prevede prima lo sparo di una freccia carica di setaferro e poi di un secondo proiettile che deve centrare il primo. Se eseguita correttamente, i danni inflitti da questa tecnica sono ingenti e potrebbero persino staccare la coda di una creatura.

