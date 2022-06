Monster Hunter Rise Sunbreak:il trailer di lancio ci ricorda i futuri update gratis

Il Nintendo Direct Mini dedicato alle terze parti si è aperto con il trailer di lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak, la grande espansione dell'opera Capcom disponibile su Nintendo Switch e PC, la cui uscita è ormai dietro l'angolo essendo fissata per il 30 giugno 2022.

L'evento ci ha permesso di vedere nuovamente in azione il gioco, con tanto di reminder su tutti i contenuti aggiuntivi previsti nei prossimi mesi che, ricordiamo, saranno tutti gratuiti. Si parte subito ad agosto 2022, quando Capcom introdurrà in Sunbreak il Bazelgeuse Vulcanico e il Nargacuga Iridescente, assieme ad una nuova area di gioco e altri mostri ancora da cacciare sia rari che speciali. Per l'autunno 2022 è previsto invece l'arrivo di ulteriori creature rare, oltre a mostri potenziati e di sottospecie, sebbene per il momento non sia stata rivelata la loro identità.

In inverno Capcom si limita a confermare che "svariati mostri" entreranno a far parte del gioco, sia potenziati che speciali. Infine, la casa di Osaka rivela che un ulteriore update, per il momento dalle aggiunte completamente sconosciute, arriverà nel corso del 2023: non è chiaro quali siano i piani dell'azienda, ma sembra che gli ultimi contenuti gratis potrebbero essere di grossa portata dato l'alone di mistero che Capcom ha creato attorno a quest'ultima voce.

Per il resto, il trailer ci ha dato un ultimo assaggio dell'espansione in attesa dell'esordio, mostrandoci parte dei mostri che si incontreranno nel corso di Sunbreak oltre alla spettacolarità dei combattimenti. Per ingannare l'attesa, la nostra anteprima di Monster Hunter Rise Sunbreak vi rivela tutte le nostre sensazioni sull'espansione. Ricordatevi inoltre della demo di Monster Hunter Rise Sunbreak, che vi permetterà di farvi un'idea ancora più concreta sulle potenzialità del gioco.