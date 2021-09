Monster Hunter Rise Sunbreak: la massiccia espansione svelata durante il Nintendo Direct

In apertura del Nintendo Direct, la casa di Kyoto offre l'opportunità a Capcom di presentare ufficialmente Sunbreak, la prima, massiccia espansione di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.

L'annuncio del nuovo contenuto aggiuntivo per l'ultimo capitolo "maggiore" della saga action ruolistica di Capcom viene sugellato con il più classico dei teaser trailer che, in quanto tale, si limita a fornire delle anticipazioni sui contenuti che lo contraddistingueranno.

Le esigue informazioni estrapolabili dal video ci permettono comunque di ipotizzare la più che probabile introduzione di una nuova regione completamente esplorabile, come pure di una pletora di mostri da cacciare e di attività da svolgere sia da soli che in compagnia degli altri appassionati.



Con un aggiornamento sulle pagine del "sito istituzionale" di Capcom Unity, l'azienda giapponese ha contribuito a fare chiarezza sul perimetro ludico di questo DLC specificando che "come espansione diretta di Monster Hunter Rise, potrai aspettarti un'enorme quantità di contenuti in Sunbreak, inclusa una trama completamente nuova con più mostri inediti, nuovi luoghi da visitare, degli elementi di gameplay originali, un nuovo Quest Rank e altro ancora!".



Il teaser di Monster Hunter Rise Sunbreak offre anche delle importanti indicazioni sulla finestra di lancio, con Capcom che si dice impegnata a lanciare questa espansione nel corso dell'estate del 2022. Date un'occhiata al reveal trailer e fateci sapere che cosa ne pensate di questo DLC (che, quanto tale, richiederà il gioco originario), ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovate la nostra recensione di Monster Hunter Rise per Switch.