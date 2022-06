Monster Hunter Rise Sunbreak: quali missioni ci sono e cosa offre la demo gratis?

Il Capcom Showcase si è aperto con un’ampia finestra dedicata a Sunbreak, l’attesissima espansione di Monster Hunter Rise in arrivo su PC e Nintendo Switch il 30 giugno 2022. Durante l’evento gli sviluppatori nipponici hanno invitato gli appassionati a scaricarne la demo, ma quali sono i contenuti offerti da questa versione di prova gratuita?

L’anteprima del DLC in questione, che ricordiamo può essere giocata sia in multiplayer che in solitaria, mette a disposizione vari tipi di attività che vanno dalle classiche cacce a specifici tutorial. Ecco un elenco delle missioni presenti in questa demo, che oltre a essere ambientate nel nuovo bioma della Giungla sono affrontabili con ognuna delle 14 armi del gioco.

Caccia di grado Principiante : in questa missione i giocatori dovranno abbattere un Gran Izuchi , un tipo di wyvern rapace introdotto per la prima volta in Monster Hunter Rise.

: in questa missione i giocatori dovranno abbattere un , un tipo di wyvern rapace introdotto per la prima volta in Monster Hunter Rise. Caccia di grado Normale : in questa missione i giocatori dovranno abbattere un Tetranadon , il massiccio anfibio di tipo Acqua soprannominato Rana Kappa.

: in questa missione i giocatori dovranno abbattere un , il massiccio anfibio di tipo Acqua soprannominato Rana Kappa. Caccia di grado Esperto : in questa missione i giocatori dovranno abbattere un Astalos , il wyvern volante in grado di paralizzare le sue prede rilasciando scariche elettriche.

: in questa missione i giocatori dovranno abbattere un , il wyvern volante in grado di paralizzare le sue prede rilasciando scariche elettriche. Caccia Avanzata: in questa missione (selezionabile a patto di aver già completato una tra le due sfide precedenti) i giocatori dovranno abbattere il terribile Malzeno, il Drago Anziano simbolo di questa espansione.

Ai giocatori è inoltre concesso di prendere parte a tre tutorial: una missione di addestramento utile a introdurre il gioco ai neofiti, una lezione sul come arrivare a cavalcare i mostri e un’introduzione alla meccanica dell’inversione delle abilità scambio. Quest’ultima (inedita poiché introdotta proprio con Sunbreak) permette di sostituire all’istante le varie tecniche equipaggiate, creando combinazioni complesse adatte al proprio stile di gioco.

Per concludere, vi ricordiamo che sono previsti dei bonus per chi proverà Monster Hunter Rise Sunbreak attraverso questa demo. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche le recenti dichiarazioni di Ryozo Tsujimoto, secondo cui esisterebbero già dei piani piuttosto concreti riguardo al supporto post-lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak. Stando infatti alle parole del producer, Capcom starebbe già programmando diversi update per il grosso DLC.