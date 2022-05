Monster Hunter Rise Sunbreak pesa più della versione base: Capcom ne svela le dimensioni

Manca ancora qualche settimana al debutto di Monster Hunter Rise Sunbreak, la prima espansione del titolo Capcom che andrà ad ampliare ulteriormente il numero di mostri da cacciare ed equipaggiamento da creare. In attesa di poter provare il DLC, il team di sviluppo ha svelato le sue notevoli dimensioni.

Sul sito ufficiale del gioco, Capcom ha confermato che lo spazio occupato da Monster Hunter Rise Sunbreak nella memoria interna (o su scheda SD) di Nintendo Switch sarà di ben 13 GB. Sebbene si tratti di una quantità di spazio richiesto non particolarmente esosa, questa cifra ha comunque sorpreso i giocatori. La versione standard del gioco, quindi quella priva dell'espansione, ha infatti un peso di soli 10 GB: questo significa che Sunbreak potrebbe essere un contenuto molto ricco in termini di aggiunte, così da giustificare il maggior quantitativo di spazio richiesto. Al momento non si hanno dettagli specifici in merito al peso dell'espansione in versione PC, ma non possiamo escludere che sia molto maggiore a causa della risoluzione più elevata degli asset.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che mancano pochissimi giorni all'evento di presentazione di Monster Hunter Rise Sunbreak, durante il quale scopriremo molti dettagli in più sui contenuti del DLC in arrivo il 30 giugno 2022.