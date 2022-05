Monster Hunter Rise Sunbreak in preordine su Amazon in bundle con il gioco base

Monster Hunter Rise: Sunbreak è un'espansione di Monster Hunter Rise disponibile dal 30 giugno per Nintendo Switch e PC, prevede miglioramenti del gameplay e meccaniche di combattimento aggiuntive, nuovi mostri e zone di caccia, inoltre un nuovo livello di difficoltà con le missioni di grado maestro.

Il villaggio di Kamura ha finalmente trovato la pace dopo aver respinto l'assalto dei violenti attacchi dei mostri, questa pace faticosamente conquistata viene interrotta dall'arrivo inaspettato di Lunagaron, un mostro simile a un lupo, nelle Rovine sacre. Qui il cacciatore incontra Fiorayne, cavaliere dell'Ordine, che chiede aiuto per scoprire qual'è il motivo per cui i mostri del regno stiano diventando così violenti e aggressivi invadendo anche altri territori, incluso quello di Kamura. Uniti insieme per questa missione, i due partono per il lontano avamposto di Elgado.

L'espansione Sunbreak è in preordine su Amazon in un'edizione fisica completa del gioco base al prezzo di 69,99 euro per Nintendo Switch, in uscita il 30 giugno e preordinabile a questo link con la promozione "prezzo minimo garantito", che ci permetterà di risparmiare se il prezzo del gioco dovesse scendere dalla data del preordine a quella di spedizione.

Se non avete avuto ancora modo di provare il gioco per la console di Nintendo, questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarlo.