Monster Hunter Rise Sunbreak: il Primordial Malzeno arriva con l'update finale

Come promesso qualche giorno fa, Capcom ha finalmente svelato ai cacciatori di tutto il mondo le novità in arrivo con il Title Update 6, l'ultimo previsto per Monster Hunter Rise Sunbreak.

Il piatto forte dell'aggiornamento in questione è rappresentato dal nuovo mostro, visto che gli utenti che installeranno l'update potranno prendere parte alla caccia contro il pericolosissimo Malzeno Primordiale, una versione ancora più cattiva della creatura affrontata nel corso dell'espansione premium. L'update includerà anche una corposa serie di skin che però andranno acquistate separatamente e alcuni eventi le cui attività daranno ai giocatori l'opportunità di sbloccare contenuti gratuiti.

L'aggiornamento che segnerà la fine del supporto post-lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak è previsto per domani, 8 giugno 2023, su Nintendo Switch e PC (Steam). Per quello che riguarda invece le console e la versione Microsoft Store, il prossimo 24 agosto 2023 arriveranno in contemporanea i title update 4, 5 e 6.

Vi ricordiamo che Capcom terrà un evento la prossima settimana e non è da escludere che, concluso il supporto all'ultimo capitolo della serie, possa essere finalmente annunciato il sequel di Monster Hunter World.