Monster Hunter Rise Sunbreak: la stampa ha apprezzato il DLC, i primi voti sono molto alti

Ci separano ormai solo poche ore dal debutto ufficiale di Monster Hunter Rise Sunbreak, l'attesissima espansione dell'hunting game firmato Capcom che aggiunge mostri, armi, armature e tante novità in termini di gameplay. In attesa di poter mettere le mani sul gioco, diamo un'occhiata ai primi voti assegnati dalla critica internazionale.

Nel corso del primo pomeriggio è infatti scaduto l'embargo per le recensioni di Monster Hunter Rise Sunbreak e numerosi portali in tutto il mondo hanno dato un voto all'espansione del gioco Capcom. Attualmente la media dei voti su Metacritic è di 86 punti su 100 e la maggior parte delle recensioni elogia il lavoro svolto dalla software house di Osaka non solo per le nuove aggiunte al bestiario, ma anche per le piccole modifiche al gameplay.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati dalla critica:

God is a Geek - Voto: 100/100

The Mako Reactor - Voto: 100/100

Dexerto - Voto: 95/100

TheGamer - Voto: 90/100

Twinfinite - Voto: 90/100

TheSixthAxis - Voto: 90/100

PC Gamer - Voto: 89/100

Game Revolution - Voto: 85/100

VideoGamesChronicle - Voto: 80/100

Game Informer - Voto: 78/100

IGN USA - Voto: 70/100

Screen Rant - Voto: 70/100

Sapevate inoltre che il DLSS arriverà domani per tutti i possessori di Monster Hunter Rise su PC?