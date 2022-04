Monster Hunter Rise Sunbreak: il temibile Garangolm scatena la sua furia

Un poco alla volta Monster Hunter Rise Sunbreak si sta avvicinando al suo esordio su Nintendo Switch e PC: la grossa espansione in lavorazione presso gli studi di Capcom promette di estendere in maniera consistente i già ampi contenuti del titolo base, offrendo nuovi scenari e sfide inedite.

Gli ultimi filmati diffusi dalla compagnia giapponese ci permettono appunto di avere un assaggio ancora più sostanzioso di Monster Hunter Rise Sunbreak, atteso per il 30 giugno 2022. Spazio dunque al combattimento con il Garangolm, già intravisto anche nel trailer con la data di lancio di Monster Hunter Rise Sunbreak: il bestione darà ampio filo da torcere ai giocatori con i suoi possenti colpi basati sulla forza bruta, ed i cacciatori dovranno quindi dare sfoggio di tutte le loro abilità in battaglia alternando con attenzione attacchi diretti e manovre evasive per avere successo.

Ma c'è spazio anche per l'esplorazione: in un altro video Capcom illustra invece le caratteristiche della Cittadella, nuova location pensata per Sunbreak e scenario chiave dell'avventura dove portare avanti numerosi incarichi. Si tratta di un'enorme fortezza in rovina liberamente esplorabile, affascinante ma anche piena di ostacoli, con diversi mostri da cacciare e segreti da scoprire.

In attesa del debutto dell'espansione, la nostra anteprima di Monster Hunter Rise Sunbreak approfondirà ulteriormente le vostre conoscenze su questo nuovo, promettente contenuto aggiuntivo.