Monster Hunter Rise Sunbreak: il Title Update 3 non ha più segreti, ecco tutte le novità

Nel corso dell'evento dedicato alle novità del Title Update 3 di Monster Hunter Rise Sunbreak, Capcom ha descritto con dovizia di particolari tutti i contenuti e le sorprese in arrivo nella dimensione action ruolistica del celebre hunting game per PC e Nintendo Switch.

Lo streaming organizzato dal publisher e sviluppatore giapponese ha aperto una finestra sul futuro prossimo di MH Rise Sunbreak per invitare tutti gli appassionati a prepararsi per le ricche novità in arrivo.

Il Title Update 3 di Sunbreak darà inizio a una nuova stagione di caccia che graviterà, ovviamente, attorno all'abbattimento o alla cattura di tre mostri inediti, ovvero le versioni Risen di Teostra e Kushala Daora e al temibile Chaotic Gore Magala. I giocatori più esperti saranno poi felici di sapere che sono in arrivo numerose nuove armi Layered, oltre a delle missioni aggiuntive a cui partecipare per sbloccare materiali rari e ulteriori ricompense speciali per il proprio alter-ego.

Non mancheranno poi delle Indagini Anomalia ancora più arcigne, con missioni da completare avendo la meglio su creature draconiche di alto livello e su altri mostri che compariranno sulla mappa in maniera randomica, obbligando i giocatori a variare costantemente le proprie tattiche di caccia.

Il rollout dell'aggiornamento che porterà in dote tutti i contenuti appena elencati da Capcom partirà il 24 novembre, contestualmente al lancio del Title Update 3 di MH Rise Sunbreak. Prima di lasciarvi alla registrazione dello streaming appena tenuto da Capcom, vi invitiamo a leggere questo nostro focus su Monster Hunter Rise Sunbreak e le meraviglie della caccia in coop.