Monster Hunter Rise Sunbreak, ecco il Title Update 5: Amatsu e tantissime altre novità

Come promesso, Capcom ha quest'oggi pubblicato il Title Update 5 di Monster Hunter Rise Sunbreak. Il titolo si arricchisce con una innumerevole serie di modifiche e migliorie, ma il piatto forte dell'aggiornamento è senza dubbio rappresentato dall'arrivo di due nuove creature da cacciare.

Il Title Update 5 di Monster Hunter Rise Sunbreak pesa 0,8GB su Nintendo Switch e 2GB su Steam e i suoi contenuti sono ovviamente accessibili solo per chi possiede l'espansione. L'aggiornamento porta in dote Amatsu, che ricorderete se avete giocato Monster Hunter Portable 3rd, e lo Shagaru Magala Risorto, una nuova variante dei draghi anziani di Sunbreak.

L'aggiornamento aggiunge anche le Indagini Speciali alla modalità Anomaly Investigations del gioco, con cui potrete sbloccare ricompense esclusive dopo aver sconfitto dei mostri potenziati. Tra le altre novità abbiamo l'innalzamento del level cap a 300 per le missioni anomalia, l'aggiunta di un nuovo metodo di fusione degli amuleti, una serie di quest evento da affrontare, armi e armature da forgiare.

Diverse anche le modifiche apportate al bilanciamento di gameplay: aumentati la potenza e il valore di correzione elementale per Fendente in caduta, Fendente vorticante e Montante dello Spadone nella Combo fendente; aumentata la potenza del Fendente caricato difesa dello spadone; ridotta la quantità di danni subiti durante la carica del Fendente furioso dello spadone.

Ritoccata anche la Luna settembrina della spada lunga, di cui è stato aumentato il raggio del cerchio generato, ridotto il tempo di recupero, rimossa la condizione di rinfodero per annularne l'effetto. Il cerchio, inoltre, non sbalzerà più i giocatori all'indietro. Il changelog prosegue ancora e potete consultarlo a questo indirizzo.

Il Title Update 5 arriva a ormai pochi giorni dal debutto di Monster Hunter Rise Sunbreak su PlayStation e Xbox, in programma per il 28 aprile.