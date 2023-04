Monster Hunter Rise Sunbreak: il Title Update 5 ha una data, ed è dietro l'angolo

Come preannunciato da Capcom, il digital event per il nuovo update di Monster Hunter Rise Sunbreak è andato in onda fornendoci tutti i dettagli sul Title Update 5 dell'apprezzata espansione. E tra i vari dettagli è stata confermata anche la data per il DLC gratis, letteralmente dietro l'angolo.

Il Title Update 5 di Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile a partire da domani, 20 aprile, su PC e Nintendo Switch (mentre su console PlayStation e Xbox arriverà dopo l'uscita di Sunbreak sulle piattaforme Sony e Microsoft, fissata al 28 aprile 2023), e porta in dote diverse succose novità per tutti i fan della serie. Anzitutto arrivano due nuovi mostri all'interno del gioco: l'Amatsu, dragon introdotto per la prima volta in Monster Hunter Portable 3rd, e lo Shagaru Magala Risorto, nuova variante dei draghi anziani dell'espansione. Con le due creature arrivano ovviamente anche nuove armi ed armature da fabbricare.

Altra novità del Title Update 5 è rappresentata dall'inedita funzionalità Qurio Melding, che consente di creare nuovi amuleti ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione del proprio cacciatore. Infine, oltre a nuove missioni evento che mettono in palio armature ed accessori aggiuntivi, vengono introdotte le Special Investigations, missioni che ci mettono a confronto con creature dalle caratteristiche potenziate e di conseguenza molto più pericolose da affrontare. Chiude il cerchio l'arrivo di ulteriori DLC, questa volta a pagamento, incentrati su diversi elementi di personalizzazione aggiuntivi.

E se ancora non l'avete giocata, la nostra recensione di Monster Hunter Rise Sunbreak vi spiega tutti i motivi per cui si tratta di un'eccellente espansione che meriterebbe le vostre attenzioni.