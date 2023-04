Monster Hunter Rise Sunbreak, tempo del Title Update 5: Digital Event per l'update gratis

Forte di ben 12 milioni di copie vendute per Monster Hunter: Rise, gli sviluppatori di Capcom proseguono nell'opera di supporto post-lancio dell'apprezzato hunting game.

A breve, in particolare, il team presenterà nel dettaglio il Title Update 5, aggiornamento gratuito dedicato all'espansione Sunbreak del gioco. Con il Tweeet che trovate in calce, Capcom dà appuntamento a Cacciatori e Cacciatrici per il prossimo mercoledì 19 aprile 2023. A partire dalle ore 16:00 del fuso orario italiano, il canale Twitch di Monster Hunter ospiterà una diretta streaming volta a presentare nel dettaglio tutti i contenuti in arrivo con il Title Update 5.

Dal villaggio Kamura, base operativa di Monster Hunter: Rise, arriveranno dunque tantissimi aggiornamenti sulla futura evoluzione del gioco. In particolare, Capcom ha già confermato che nel corso dell'evento sarà annunciata la data di pubblicazione del Title Update 5 di Monster Hunter Rise: Sunbreak. Per stuzzicare la curiosità della community, il team di sviluppo ha condiviso il breve teaser trailer che potete trovate in calce, anticipando l'imminente ritorno in scena di un Dragon Antico.



Aprile si conferma dunque un grande mese per gli amanti dell'IP, che oltre al Digital Event potranno festeggiare anche l'arrivo di Monster Hunter Rise: Sunbreak su console PS5, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.