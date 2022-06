Monster Hunter Rise Sunbreak: il nuovo trailer presenta i contenuti della demo gratis

A qualche giorno dalla pubblicazione della demo gratuita di Monster Hunter Rise Sunbreak, disponibile per il download su Steam ed eShop, il team di sviluppo dell'espansione dell'hunting game ha deciso di pubblicare un nuovo trailer incentrato proprio sulle attività disponibili in questa versione di prova.

Osservando il filmato sul canale ufficiale YouTube di Monster Hunter, si possono scoprire nel dettaglio quelli che sono i contenuti della demo di MH Rise Sunbreak. Per iniziare, gli sviluppatori parlano della presenza massiccia di missioni che fungono da tutorial, attraverso le quali il Maestro Utsushi spiega le principali meccaniche di gioco con cui apprendere le basi del combattimento e della cavalcata dei mostri, feature essenziale per infliggere un duro colpo alle creature e magari distruggergli le parti più resistenti. Da non sottovalutare è anche il tutorial delle Abilità Scambio, una funzionalità introdotta proprio con il DLC e grazie alla quale si possono modificare i set di mosse con la semplice pressione di un tasto.

Si passa poi alle missioni di caccia, che nella demo sono quattro e appartengono ad altrettante difficoltà: Gran Izuchi (per principianti), Tetranadon (per utenti intermedi), Astalos (per esperti) e Malzeno (per utenti avanzati). Visto il livello di sfida crescente, gli sviluppatori suggeriscono di affrontare queste missioni partendo proprio dal Gran Izuchi, magari nella modalità multigiocatore online se siete ancora alle prime armi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Monster Hunter Rise Sunbreak sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 30 giugno 2022 in esclusiva su PC (tramite Steam) e Nintendo Switch.