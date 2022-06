Monster Hunter Rise Sunbreak: trucchi e consigli per sconfiggere il Daimyo Hermitaur

Se avete appena iniziato a giocare Monster Hunter Rise Sunbreak oppure state per dare il via alla nuova avventura in quel di Elgado, potreste aver bisogno di qualche consiglio su come sconfiggere il Daimyo Hermitaur, la creatura al centro della prima missione dell'espansione.

Vulnerabilità del Daimyo Hermitaur

Il modo migliore per sconfiggere questo enorme crostaceo è quello di scendere in campo con un'arma il cui danno elementale permette di infliggere danni aumentati al mostro. Il Daimyo Hermitaur di Monster Hunter Rise Sunbreak è vulnerabile alle armi veleno, fuoco e tuono, oltre ad essere sensibile a qualsiasi strumento di morte in grado di generare esplosioni, ottime contro il suo robusto carapace. Se non avete la possibilità di utilizzare armi di questo tipo, puntate sul danno puro senza però optare per quelle di tipo Acqua o Drago, entrambi elementi ai quali l'Hermitaur è immune e che quindi vi renderebbero impossibile la caccia.

Punti deboli del Daimyo Hermitaur

Il punto debole del Daimyo Hermitaur in Monster Hunter Rise Sunbreak è la sua testa, ma è quasi impossibile riuscire a colpirla senza prima stordirlo colpendo duramente le sue chele. Utilizzando armi perforanti è persino possibile distruggergli l'enorme guscio sulle spalle, rendendo vulnerabile agli attacchi per un bel po' di tempo. Nel forziere ad inizio missione potete trovare un paio di bombe soniche: il suono emesso da questo gadget è così forte che infastidisce il mostro e gli interrompe qualsiasi azione, anche se è in posizione di difesa con le chele. A prescindere dalla strategia che state mettendo in atto, fate sempre molta attenzione a stare di fronte all'Hermitaur, poiché il suo getto d'acqua e molto efficace e talvolta può spostarsi lateralmente mentre lo sta sparando. Anche i suoi colpi di chela e i suoi tuffi sono particolarmente violenti e occorre essere sempre pronti a schivare.

