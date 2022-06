Monster Hunter Rise Sunbreak: i trucchi per sconfiggere il Malzeno

La demo di Monster Hunter Rise: Sunbreak messa a disposizione da Capcom su PC e Nintendo Switch permette di affrontare, tra gli altri, anche il malefico Malzeno. Questa creatura draconica porta con sé uno spiacevole nuovo malus, in una battaglia resa ancor più difficile dal timer di 15 minuti: ecco alcuni consigli per abbattere il mostro.

Come abbiamo detto, c'è un nuovo elemento introdotto proprio grazie al Malzeno: il sanguinamento. Questo malus, come dice il nome, porterà il nostro personaggio ad un lento diminuire dei propri punti vita, fino alla morte; il metodo per contrastare questa caratteristica è però, fortunatamente, piuttosto semplice. Basterà infatti mandare a segno uno o più colpi sul corpo del drago, rimuovendo così il sanguinamento e recuperando gradualmente una percentuale di HP.

Superato questo ostacolo, che più volte durante la battaglia metterà sotto pressione i giocatori, non resta dunque che cercare di abbattere il mostro. Al di là del tempo limitato sulla demo (ecco cosa offre la demo di Monster Hunter Rise Sunbreak), il Malzeno risulta una creatura decisamente ostica, con più fasi a seconda della propria carica e, in generale, con attacchi a distanza in grado di eliminare velocemente il cacciatore. Cruciale è perciò lo studio dei tempismi di queste sfere d'energia, che potrebbero tramutarsi in possibili finestre d'attacco in cui indebolire il mostro.

A controbilanciare l'importante potenziale offensivo della creatura c'è una difesa non eccellente, che permette di attaccare il nemico su qualsiasi parte del corpo. La testa rimane un punto particolarmente fragile, così come le ali e l'immancabile, lunga coda. In generale, una tattica di tocca e fuga con l'utilizzo dei rapidi attacchi con filoinsetti risulta un buon metodo per infliggere tanti danni con poco rischio. Infine, l'ultimo grado di difficoltà è rappresentato dall'evoluzione del mostro, che durante la sfida potrebbe fare uso delle proprie abilità per 'teletrasportarsi' da un punto all'altro dell'arena in maniera del tutto non prevedibile.

La demo è solo un assaggio di quello che vedremo a fine mese nella nuova, massiccia espansione dell'hunting game di Capcom: a riguardo, ecco il nuovo trailer di gameplay di Monster Hunter Rise Sunbreak.