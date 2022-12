Monster Hunter Rise Sunbreak: il nuovo update gratis ha una finestra di lancio

In attesa che Monster Hunter Rise approdi anche sulle console Microsoft e Sony, Capcom ha diffuso ulteriori dettagli sul corposo aggiornamento gratuito di prossima uscita che riguarderà tutti i possessori dell'espansione Sunbreak.

A fornirci questa importante informazione è il video che l'azienda di Osaka ha pubblicato nelle ultime ore per fare una ricapitolazione di tutto ciò che è accaduto in Monster Hunter Rise Sunbreak nel corso del 2022. Nelle sequenze finali del filmato riepilogativo viene proposta una roadmap che fissa l'arrivo del 'Free Title Update 4' a febbraio 2023 su PC e Nintendo Switch, con il quinto content update in uscita nel corso della primavera del prossimo anno. Pur non avendo anticipato tutti i dettagli della patch gratuita, gli sviluppatori hanno incluso due indizi nella roadmap, confermando che fra i contenuti dell'aggiornamento troveremo la versione potenziata di un mostro già presente nel gioco e un Drago Anziano noto ai fan della serie. Insomma, c'è grande curiosità per entrambe le creature, la cui identità potrebbe essere svelata a breve.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni sul peso di Monster Hunter Rise su PlayStation 4 e PlayStation 5, in arrivo il prossimo 20 gennaio 2023 anche su Xbox One, Xbox Series X|S e Game Pass.