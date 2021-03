Monster Hunter Rise: svelati il primo DLC gratis e la modalità Rampage

Nel corso del Monster Hunter Digital Event non potevano certo mancare nuovi annunci legati all'attesissimo Monster Hunter Rise, che permetterà ai giocatori di cimentarsi in una modalità ispirata ai tower defense.

Parliamo di Rampage, la nuova modalità di gioco in cui fino a quattro diversi cacciatori (si può infatti giocare online) devono proteggere le porte della città da orde di pericolose creature e, per farlo, non bisogna fare affidamento esclusivamente alle armi classiche ma anche ad una serie di strumenti posizionabili come nel più classico dei tower defense e grazie ai quali diventa molto più semplice gestire numerosi mostri contemporaneamente. Come si può vedere nel trailer della modalità Rampage, che trovate in calce alla notizia, l'obiettivo finale è quello di eliminare ogni singola creatura o il loro "capo", ovvero un mostro decisamente più grosso e arrabbiato rispetto a tutti gli altri.

Durante l'evento in diretta sono arrivate anche le prime notizie riguardanti il supporto post-lancio di Monster Hunter Rise, che sembra verrà supportato per un bel po' di tempo grazie all'arrivo di contenuti gratuiti. Il primo di questi arriverà nella seconda metà del mese di aprile 2021 e porterà nel gioco una nuova creatura, il Chameleos. Questo mostro dalle dimensioni generose è in grado di mimetizzarsi e grazie a questa sua caratteristica potreste finire vittima di uno dei suoi agguati.

Capcom ha anche parlato della modalità cooperativa del gioco, la quale include un sistema chiamato Hunter Connect. Questa feature tiene conto dello stile di gioco e dei progressi nella storia per abbinare i giocatori e favorirne la cooperazione. Alla fine di una caccia sarà anche possibile assegnare dei "mi piace", così che i giocatori che si scambiano like possano in un secondo momento ritrovarsi più facilmente tramite matchmaking.

In attesa che il gioco arrivi sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 26 marzo, vi ricordiamo che a breve arriverà una seconda demo gratuita di Monster Hunter Rise con un nuovo mostro da affrontare, ovvero il Magnamalo.