Monster Hunter Rise su Switch: a caccia nella Fortezza Rossa con la nuova Missione Evento

Il supporto post-lancio di Monster Hunter Rise prosegue con la nuova Missione Evento organizzata da Capcom per spronare tutti gli appassionati dell'ultimo kolossal action ruolistico su Switch a proseguire la propria avventura.

L'ultima attività ingame introdotta dalla software house giapponese è già disponibile dal 9 luglio e può essere sbloccata semplicemente recandosi al banco delle missioni della base di caccia. Una volta acquisita, la Missione Evento Furia: Festa del Fango sprona gli utenti a recarsi presso la Fortezza Rossa per difendere il cancello finale dagli assalti delle creature del posto.

Per partecipare a questa attività, è richiesto il raggiungimento del livello GC 4 o superiore. Come ricompensa per i servizi resi al villaggio di Kamura e agli abitanti degli insediamenti limitrofi, gli avventurieri di Monster Hunter Rise maggiormente dediti alla causa potranno sbloccare il Set Adesivi Festival per customizzare ulteriormente il proprio alter-ego. In calce alla notizia trovate un'immagine che mostra in anteprima alcuni dei set di cui si compone il nuovo pacchetto come bonus per il completamento dell'ultima attività endgame.

Se vi state avventurando solo adesso nelle lande dell'ultimo capolavoro di Capcom, o intendete farlo a breve, vi tornerà certamente comodo leggere questo nostro speciale su armi e armature più indicate per i novizi di MH Rise.