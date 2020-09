Monster Hunter Rise per Switch annunciato! Il video del Direct fissa la data d'uscita

In coincidenza dell'ultimo Direct Mini Partner Showcase, Capcom ha confermato i numerosi rumor di queste settimane e presentato ufficialmente il progetto di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch.

Il nuovo episodio dell'iconica saga action ruolistica di Capcom sarà disponibile a partire dal 26 marzo del 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Come anticipato dai leak più recenti su MH Rise, il titolo trarrà ispirazione dalle atmosfere, dalla storia e dal folklore del Giappone per erigere un'impalcatura ludica, grafica, narrativa e contenutistica quantomai stratificata.

Le scene di gameplay proposteci dall'azienda nipponica durante il Direct Mini ci hanno permesso di ammirare alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura, confermando la possibilità di servirci di Palico e di altre creature da cavalcare per rendere più agevole l'esplorazione della mappa.

Nel video viene ribadita oltretutto la presenza di tantissimi mostri inediti da cacciare con l'ausilio di armi nuove di zecca e di combo ancora più elaborate: non mancheranno poi le creature "classiche" come Shrouded, Arzuros, Nerscyllae Tobi Kadachi. Date un'occhiata al gameplay trailer di Monster Hunter Rise per Switch e diteci che cosa ne pensate dell'ultimo kolossal action GDR di Capcom.