Monster Hunter Rise: il nuovo trailer 4K mostra l'armatura di Kamura su PC

Pochi giorni dopo essersi aggiudicato il titolo di gioco più scaricato su Switch del 2021 in territorio giapponese, Monster Hunter Rise torna a mostrarsi con un trailer nuovo di zecca pubblicato sul canale YouTube ufficiale della proprietà intellettuale Capcom e dedicato ad una delle armature presenti nel gioco.

Il filmato in questione ha come protagonista assoluta l'armatura di Kamura, uno dei set presenti nel gioco che avrete quasi sicuramente già visto in occasione della pubblicazione delle immagini promozionali. Grazie al trailer, della durata di circa mezzo minuto, i giocatori possono osservare con attenzione la qualità grafica della versione PC del gioco e apprezzare il maggiore livello di dettaglio delle texture degli abiti del protagonista, in questo caso mostrato nella sua versione di sesso femminile. Sulla schiena della cacciatrice di mostri si trova invece un massiccio spadone, una delle tantissime armi che i giocatori possono utilizzare per abbattere o catturare le creature nel corso dell'avventura.

Prima di lasciarvi al nuovo trailer pubblicato da Capcom, vi ricordiamo che il gioco arriverà anche su PC, tramite Steam, a partire dal prossimo 12 gennaio 2022.

