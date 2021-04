Monster Hunter Rise trionfa in Spagna, PS4 vende più di Xbox Series X/S

Arriva la classifica di vendita spagnola relativa al periodo che va dal 16 al 28 marzo, scopriamo così che Monster Hunter Rise ha debuttato al primo posto con 19.100 copie vendute e non mancano le sorprese sul fronte hardware.

Si tratta di numeri in linea con i precedenti episodi della serie: Monster Hunter Iceborne ha venduto 19.000 copie al lancio in Spagna, Monster Hunter World ha piazzato 22.300 copie mentre Monster Hunter Generations Ultimate si è fermato a 4.800 copie vendute. Monster Hunter Rise detronizza Super Mario 3D World + Bowser's Fury, arrivato a quota 53.000 unità distribuite da metà febbraio.

1. Monster Hunter Rise (Switch)

2. Animal Crossing New Horizons (Switch)

3. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

4. FIFA 21 (PS4)

5. Grand Theft Auto V (PS4)

6. Minecraft (Switch)

7. Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

8. Story of Seasons Pioneers of Olive Town (Switch)

9. FIFA 21 (Switch)

10. Plants vs. Zombies Battle for Neighborville (Switch)

Numeri piuttosto bassi invece per Balan Wonderworld, il gioco ha venduto 100 copie su Switch, 80 su PlayStation 5 e 40 su PS4. Sul fronte hardware PlayStation 5 è stata la console più venduta della settimana con 8.300 unità (4.700 Standard Editon e 3.600 Digital Edition), Nintendo Switch ha piazzato 5.900 pezzi mentre Xbox Series X si ferma a 300 pezzi, Xbox Series S ha venduto 500 console mentre Xbox One si ferma a 70 unità.