Monster Hunter Rise, update 2.0 e 3.0: nuovi mostri e un finale aggiuntivo

Monster Hunter Rise è appena arrivato sul mercato ottenendo fin da subito il consenso della critica e dei videogiocatori, ma Capcom non intende starsene con le mani in mano ed ha già tracciato la rotta per il futuro dell'hunting game.

Il primo, grande aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise, il Title Update 2.0, è previsto per la fine del mese di aprile. L'obiettivo di Capcom è quello di introdurre diversi nuovi mostri, tra cui il Rathalos Apex e il drago anziano Chameleos. Con l'arrivo delle nuove belve verrà anche sbloccato il cap del Rank Cacciatore e saranno aggiunte nuove funzionalità non ancora specificate. Più distante nel tempo è invece il Title Update 3.0: la casa di Osaka non ha fornito una finestra di lancio, ma ha assicurato che il terzo aggiornamento introdurrà un'altra manciata di mostri e un finale addizionale per la storia.

Come già accaduto per Monster Hunter World, si prospetta un supporto post-lancio d'eccezione anche per Rise. Quest'oggi, intanto, il debutto del gioco è stato accompagnato da una day-one patch di circa 600 MB, che ha corretto dei bug di entità minore e ha fornito l'accesso ai contenuti del Kit Deluxe, nonché ai contenuti aggiuntivi dei bonus pre-ordine e dei bonus amiibo. Leggete la nostra recensione di Monster Hunter Rise.