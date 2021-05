Monster Hunter Rise dopo l'Update 3.0: la roadmap dei contenuti gratis in arrivo su Switch

A conclusione del Digital Event con il focus sull'Update 3.0 di Monster Hunter Rise, Capcom ha condiviso la roadmap dei contenuti gratis e delle sorprese in arrivo nel kolossal action ruolistico nei prossimi mesi.

Dopo l'arrivo dell'aggiornamento che porterà MH Rise alla versione 3.0 dal 27 maggio, il programma di supporto post-lancio stilato dall'azienda giapponese prevede la pubblicazione a metà giugno della prima Collaborazione Capcom.

In questa missione evento, i cacciatori del villaggio di Kamura potranno cimentarsi in una sfida che, una volta completata, consentirà loro di ricevere uno stile armatura per dare al proprio compagno l'aspetto di Tsukino di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.

Nella roadmap di Capcom vengono inoltre fissate le finestre temporali per il lancio degli update 3.1, 3.2 e 3.3 di Monster Hunter Rise, previste rispettivamente per fine giugno, fine luglio e fine agosto: gli aggiornamenti in questione contribuiranno ad arricchire il già enorme impianto ludico di MH Rise con l'arrivo di ulteriori due Collaborazioni Capcom, di missioni evento inedite e di tanti contenuti scaricabili tra oggetti gratis e personalizzazioni acquistabili su Nintendo eShop.

Se volete rivivere le emozioni dell'ultimo Digital Event, in calce alla notizia trovate il video completo dello show di Capcom incentrato su MH Rise e Monster Hunter Stories 2.