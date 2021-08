Monster Hunter Rise ha venduto oltre 7.3 milioni di copie su Switch

Monster Hunter Rise ha performato decisamente bene in questi primi mesi di vita sul mercato: al 31 luglio il gioco ha venduto 7.3 milioni di copie in tutto il mondo, 2.5 milioni in più rispetto al precedente report pubblicato il 31 marzo.

Ad oggi Monster Hunter Rise è il settimo singolo gioco Capcom più venduto di sempre essendo riuscito a superare anche Street Fighter II per NES e Street Fighter V e avvicinandosi a Resident Evil 5 e Resident Evil 6, entrambi a quota 7,9 milioni.

Monster Hunter World - 17.3 milioni Resident Evil 7 Biohazard - 9.8 milioni Resident Evil 2 - 8.6 milioni Monster Hunter World Iceborne - 8.2 milioni Resident Evil 5 - 7.9 milioni Resident Evil 6 - 7.9 milioni Monster Hunter Rise - 7.3 milioni Street Fighter 2 - 6.3 milioni Street Fighter 5 - 5.8 milioni Resident Evil 2 Remake - 4.96 milioni

I numeri di Monster Hunter Rise sono inoltre destinati a crescere ulteriormente con l'arrivo di eventuali riedizioni (comuni alla serie Capcom) e con il debutto su PC fissato per il 2022. Nonostante i numeri di Monster Hunter World (17.3 milioni) siano lontani, Rise può definirsi senza ombra di dubbio un successo considerando che queste cifra riguardano solamente i quattro mesi di vita del gioco.