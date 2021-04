Monster Hunter Rise Ver. 2.0: Title Update in arrivo domani, i contenuti del nuovo DLC

Capcom sta rivelando tante succose novità riguardanti Monster Hunter durante il Digital Event tutto dedicato al suo action game. Dopo aver mostrato il nuovo video gameplay di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, il publisher nipponico si è concentrato sui contenuti aggiuntivi di cui si appresta ad arricchirsi Monster Hunter Rise per Switch.

Il team di sviluppo ha condiviso tutti i dettagli riguardanti il primo Title Update del gioco, intitolato Monster Hunter Rise Ver. 2.0 e disponibile da domani 28 aprile. Dopo aver già annunciato a marzo l'arrivo di Chameleos, Capcom ha colto questa nuova occasione per confermare l'introduzione di due nuove feroci e temibili bestie da cacciare: Elder Dragon Teostra e Kushala Daora. Saranno inoltre aggiunte le quest standard con cui potrete affrontare i mostri Apex esistenti, ma anche nuove armi e set di armature gratuiti.

Per quanto riguarda invece i contenuti a pagamento, Capcom ha poi passato in rassegna tutti i bonus a cui potrete accedere acquistando il prossimo DLC di Monster Hunter Rise, anch'esso disponibile a partire da domani. Questo includerà dei voucher da utilizzare per resettare l'aspetto fisico del vostro personaggio (il primo sarà riscattabile gratuitamente dall'eShop di Nintendo), nuove opzioni per il doppiaggio, costumi inediti, sticker e gesture. In seguito al Title Update saranno introdotte infine delle quest evento, che potrete tornare a giocare quando vorrete anche in modalità offline, e verrà sbloccato il cap del vostro Rank (così da poter, ad esempio, potenziare ulteriormente le vostre armature presso il fabbro).

Monster Hunter Rise è disponibile ora per Nintendo Switch, ed arriverà anche su PC nel corso del 2022. L'hunting game di Capcom è diventato in poche settimane il gioco più venduto di quest'anno.