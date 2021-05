Monster Hunter Rise Ver 3.0, nuovo Digital Event: Everyeye live mercoledì 26 maggio

Con l'hunter game che a fine aprile faceva registrare oltre 2 milioni di copie vendute per Monster Hunter: Rise, prosegue a pieno ritmo il supporto post lancio offerto da Capcom al titolo.

In particolare, dopo il debutto delle novità di Monster Hunter: Rise Ver 2.0, Cacciatori e Cacciatrici possono prepararsi a impugnare ancora una volta le armi per prepararsi all'esordio della Ver. 3.0 della produzione. Per presentare tutti i dettagli su quelli che saranno i contenuti dell'aggiornamento dedicato, Capcom ha organizzato un apposito appuntamento, in programma per la giornata di domani.



A partire dalle ore 16:00, andrà infatti in onda il Digital Event di Monster Hunter: Rise dedicato proprio alla Ver. 3.0 del gioco. All'appuntamento non poteva ovviamente mancare la Redazione, che seguirà l'evento in diretta dal Canale Twitch di Everyeye. A partire dalle ore 15:30, saremo dunque live per commentare in vostra compagnia tutti gli annunci legati alla futura evoluzione del titolo per Nintendo Switch.

Vi aspettiamo quindi mercoledì 26 maggio sul Canale Twitch di Everyeye: come di consueto, vi ricordiamo che per iscriversi al Canale è sufficiente cliccare sull'apposita icona viola a forma di cuore viola. Così facendo, avrete la possibilità di interagire in diretta con la Redazione. Inoltre, riceverete una notifica all'avvio delle trasmissioni. Vi aspettiamo!