Monster Hunter Rise: la versione alternativa di Yoko Taro è un incubo post-apocalittico!

Yoko Taro ha scambiato quattro chiacchiere con i suoi follower sui social e si è lanciato in un insolito esercizio stilistico pur di non parlare del successo di NieR Replicant. Il papà di NieR ha infatti reimmaginato la storia di Monster Hunter Rise per dare vita a una versione alternativa del kolossal di Capcom.

Nell'inventare di sana pianta una storia alternativa per gli eroi di Monster Hunter Rise, Yoko Taro stravolge completamente l'esperienza narrativa e ludica del capolavoro ruolistico di Capcom, tanto da trasformarlo in una sorta di soulslike post-apocalittico.

La trama alternativa ideata dal vulcanico designer giapponese, infatti, verte attorno all'idea di una lenta ma inesorabile distruzione del villaggio di Kamura: in questa dimensione parallela sull'orlo del collasso, ciascun cacciatore ha l'ingrato compito di cedere all'oscurità per attingere al potere arcano necessario per evitare l'azzeramento della civiltà.

La storia "fan made" del creatore di NieR prevede anche la graduale sostituzione dei personaggi secondari e dei commercianti di Kamura, con una progressiva riduzione degli oggetti venduti e un conseguente aumento del livello di difficoltà. Per Yoko Taro, inoltre, le creature più rare di MH Rise dovrebbero essere in grado di dialogare con il protagonista per svelargli il "vero significato" della loro esistenza e della maledizione che sta colpendo il villaggio di Kamura e che è destinata a concretizzarsi con la completa distruzione dell'insediamento.

In questo contesto rientra anche l'endgame alternativo pensato da Taro, con una mappa post-apocalittica tra deserti di sabbia e ghiaccio, un vero e proprio inferno in cui la sopravvivenza sarà a esclusivo appannaggio di chi saprà abbattere il maggior numero di mostri.

Cosa ne pensate di questa "versione oscura" di Monster Hunter Rise? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che è attualmente disponibile la missione evento di MH Rise con Goss Harag e Magnamalo.