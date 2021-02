Monster Hunter Rise vs MH World, a caccia su Nintendo Switch: tutti i dettagli in video!

Con il debutto di Monster Hunter: Rise su Nintendo Switch ormai decisamente imminente, vi accompagnano alla scoperta di tutte le caratteristiche della nuova produzione Capcom.

La compagnia nipponica è infatti pronta a proporre agli appassionati una nuova declinazione dell'amata saga. Dopo aver conquistato i cuori di milioni di Cacciatori e Cacciatrici con Monster Hunter: World, disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la saga ritorna anche su hardware di Kyoto. Nintendo Switch accoglierà Monster Hunter: Rise in esclusiva console, con la casa di Super Mario che non ha esitato a proporre un nuovo spettacolare trailer del gioco Capcom durante il recente Nintendo Direct di febbraio.

A poche settimane dall'arrivo del titolo sul mercato videoludico, la Redazione di Everyeye ha realizzato una nuova video anteprima interamente dedicata a Monster Hunter: Rise, per presentarvi tutti i dettagli sulla produzione che si prepara a sfidare l'amatissimo Monster Hunter: World. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure a disposizione sul Canale YouTube di Everyeye, buona visione!

In chiusura, vi ricordiamo che il nuovo titolo a firma Capcom sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 26 marzo 2021. Di recente, tuttavia, è stato confermato l'arrivo di Monster Hunter: Rise su PC nel corso del 2022.