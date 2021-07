Monster Hunter Storie 2, recensioni: il primo voto sfiora il perfect score!

Con l'ultimo trailer di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin che ha presentato i personaggi di supporto che affiancheranno il protagonista nella sua avventura, è quasi tempo per gli appassionati di immergersi nel titolo di Capcom.

A pochi giorni dal debutto della produzione, arriva dal Giappone il primo giudizio della critica. La redazione di Famitsu, noto magazine del Sol Levante, ha infatti già pubblicato la propria recensione del gioco. Ebbene, sembra proprio che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin abbia colpito nel segno, con il titolo che ha sfiorato il punteggio pieno. I quattro redattori che hanno avuto modo di imbracciare le armi in anteprima hanno infatti assegnato punteggi estremamente elevati al gioco. Con un 8/10, due 9/10 e persino un 10/10, il nuovo Monster Hunter Stories si guadagna complessivamente un 36/40, equivalente a un 9/10.



Sembra dunque che i giocatori in attesa di scoprire il mistero che si cela dietro la scomparsa dei Rathalos avranno di che divertirsi. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, lo ricordiamo, sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 9 luglio, con pubblicazione attesa su Nintendo Switch e PC. Oltre ai contenuti accessibili al Day One, Cacciatori e Cacciatrici potranno poi proseguire la propria avventura anche grazie al supporto post lancio a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin già promesso da Capcom.