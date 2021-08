Monster Hunter Stories 2 si aggiorna: arriva il mastodontico Kulve Taroth

Capcom ha annunciato il secondo Title Update di Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: la casa di Osaka ha promesso un supporto post lancio esteso per il gioco e il 5 agosto arriverà il secondo aggiornamento gratuito per tutti.

Questo update introduce una missione co-op con protagonista Kulve Taroth, gigantesco mostro che abbiamo imparato a conoscere in Monster Hunter World, inoltre debuttano Hellblade Glavenus e Boltreaver Astalos, oltre ad una serie di quest aggiuntive secondarie da affrontare co-op e single player.

Gli sviluppatori hanno poi confermato che nuovi contenuti arriveranno nei mesi di settembre e ottobre con ulteriori update in fase di pianificazione per il periodo successivo. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ha debuttato il 9 luglio su Nintendo Switch e PC (via Steam) e riscuotendo un discreto successo di critica, Monster Hunter Stories 2 ha venduto oltre un milione di copie su entrambe le piattaforme in poco meno di due settimane, segno di come il brand sia decisamente popolare tra il pubblico.

Il gioco è stato lanciato pochi mesi dopo Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, altro titolo di buon successo con oltre quattro milioni di copie distribuite al lancio. Anche per questo prodotto Capcom ha adottato la strategia dei contenuti post lancio gratis, così come accaduto per Monster Hunter World.