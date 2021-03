Monster Hunter Stories 2: l'avventura GDR di Capcom uscirà anche su PC

Nel corso dell'ultimo Digital Event di Capcom che ha svelato la data d'uscita di Monster Hunter Stories 2, l'azienda giapponese ha confermato la propria intenzione di voler lanciare la versione PC in coincidenza con quella destinata all'utenza di Nintendo Switch.

Con Wings of Ruin, l'operazione nostalgia imbastita da Capcom darà quindi modo ai fan della serie di interpretare il protagonista del capitolo originario di Monster Hunter Stories per poter assistere ai cambiamenti che avverranno nella sua vita di giovane adulto in un mondo dove i mostri, purtroppo, sono ormai sull'orlo dell'estinzione.

Nel raccontare la seconda parte della storia del protagonista e dei suoi alleati, il nuovo episodio spin-off fornirà anche molteplici spunti di riflessione nel corso di un'esperienza ruolistica incentrata sulla narrazione, come dimostrato dalle scene con il cucciolo di Rathalos che contraddistinguono l'ultimo trailer.

Gli eventi che coinvolgeranno il nostro alter-ego potranno essere vissuti anche in cooperativa, con l'apposita modalità online che permetterà a due giocatori di completare insieme una selezione di missioni e di compiti. Non mancherà poi il supporto agli Amiibo, specie per quanto concerne le statuine di Razewing Ratha, Tsukino ed Ena.

L'uscita di Monster Hunter Stories 2 Wing of Ruin è perciò prevista per il 9 luglio su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che Monster Hunter Rise uscirà su PC nel 2022 e si accinge ad approdare su Switch tra pochi giorni, ovvero il 26 marzo.