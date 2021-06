Monster Hunter Stories 2: il titolo Capcom in azione nel nuovo story trailer

Durante il Kick-Off Live del Summer Game Fest è stato mostrato un nuovo trailer tutto incentrato sulla narrativa di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, il nuovo episodio della serie spin-off di Monster Hunter iniziata nel 2016 su Nintendo 3DS.

Il filmato è incentrato prevalentemente sulla storia, mostrandoci nuovamente i protagonisti dell'avventura e le motivazioni dietro le loro mirabolanti peripezie. La premessa narrativa, lo ricordiamo, ruota attorno alla misteriosa scomparsa dei Rathalos dal mondo, con il protagonista Red che incontrerà una ragazza dai capelli rossi di nome Ena che custodisce un uovo di Rathalos in attesa della sua schuisa.

Il trailer ci permette di avere un nuovo assaggio dell'interessante veste grafica adottata da Capcom per il nuovo spin-of che ricalca lo stile del predecessore graziandolo con un maggior livello di dettaglio grazie ai vantaggi dell'alta definizione. Non sono state mostrate nuove sequenze di gameplay, ma se vi è sfuggito potete dare un'occhiata al trailer sul combat system di Monster Hunter Stories 2. E già che ci siete, perché non dare anche un'occhiata alle creature di Monster Hunter 2 Wings of Ruin che si incontreranno nel corso dell'avventura?

Ricordiamo che Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin arriverà su PC e in esclusiva console Nintendo Switch il prossimo 9 luglio.