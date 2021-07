Monster Hunter Stories 2: come ottenere Denaro Rapidamente

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, l’attesissimo nuovo capitolo della serie spin-off ruolistica con combattimenti a turni di Capcom, è finalmente disponibile sul mercato per tutti gli utenti PC e su Nintendo Switch in esclusiva console.

Come in ogni gioco di ruolo di ruolo che si rispetti, soprattutto se si tratta di giochi di ruolo in stile giapponese, il denaro all’interno di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ricopre un ruolo a dir poco fondamentale, in quanto rappresenta la base per moltissime delle principali azioni che è possibile effettuare con il proprio personaggio durante la vostra avventura. In particolare, vi servirà molto denaro per poter craftare, acquistare e potenziare il vostro equipaggiamento, il cui miglioramento è a sua volta fondamentale per potervi garantire la possibilità di progredire all’interno della storia e di sconfiggere i vostri avversari, che si renderanno progressivamente sempre più forti.

La moneta diffusa all’interno del mondo narrativo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin viene chiamata Zenny, e nonostante il gioco ve ne metterà a disposizione una quantità pari a 1.000 unità fin dall’inizio dell’avventura si renderà ben presto impellente la necessità di trovare alcuni metodi facili ed efficienti per ottenere grandi quantità di Zenny da spendere poi nelle attività citate all’interno del paragrafo precedente. In effetti, a differenza di quando accade generalmente nella maggior parte dei giochi di ruolo moderni, non potrete ottenere Zenny semplicemente sotto forma di “bottino di battaglia” dopo aver vinto alcuni scontri con i vostri nemici, ma dovrete invece ricorrere ad alcuni metodi alternativi.

Il metodo apparentemente più efficace in assoluto per ottenere grosse quantità di Zenny è attraverso il completamento delle missioni secondarie che vi verranno progressivamente proposte all’interno del gioco, le quali vi ricompenseranno nella maggior parte dei casi con un oggetto e una certa quantità di denaro. Per poter ottenere nuove missioni secondarie da completare per farmare Zenny dovrete prima di tutto terminare la fase di tutorial del gioco, e successivamente potrete esplorare la città alla ricerca di NPC con un’icona a forma di punto esclamativo sulla loro testa: questi NPC avranno una missione secondaria a disposizione per voi, e per accettarla non dovrete fare altro che interagire con loro.

In alternativa alle missioni secondarie fornite dagli NPC del gioco potrete consultare periodicamente la bacheca degli annunci presente all’interno del villaggio, sulla quale compariranno continuamente incarichi semplici e veloci da completare i quali vi garantiranno la possibilità di ottenere ulteriori (seppur non grandissime) quantità di denaro ed esperienza. Per consultare la lista delle missioni - principali, secondarie ed incarichi - attualmente attive vi basterà accedere al menu e dirigervi poi all’interno della schermata delle missioni, la quale vi mostrerà anche quali sono le ricompense associate al completamento di ciascuna delle missioni attive e attualmente in elenco.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.